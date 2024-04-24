Міністр оборони Британії закликав НАТО збільшити межу витрат на оборону до 2,5% ВВП

Міністр оборони Британії Грант Шаппс заявив, що хоче, щоб нова ціль НАТО щодо витрат на оборону збільшилася з нинішніх 2% валового внутрішнього продукту до 2,5%.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Шаппс сказав, що це матиме "реальне значення", якщо країни, що входять у військовий альянс, досягнуть запропонованої ним цілі.

"Зараз ми говоримо, що думаємо, що це має бути 2,5%. Ми вважаємо, що в більш небезпечному світі це мало б сенс.

Я буду дискутувати про це, і я знаю, що прем’єр-міністр сильно відчуває це, коли ми поїдемо на саміт до 75-ї річниці НАТО, який відбудеться у Вашингтоні", – заявив він.

Заява міністра оборони прозвучала після того, як прем’єр Ріші Сунак пообіцяв збільшити витрати на оборону Великої Британії до 2,5% ВВП до 2030 року для боротьби зі "зростаючими загрозами" з боку ворожих держав, включаючи Росію, Іран і Китай.

Сунак уточнив, що це передбачає додаткові 75 млрд фунтів стерлінгів інвестицій в оборону Британії протягом наступних шести років. Таким чином, до 2030 року Британія збільшить витрати на оборону до 87 млрд фунтів стерлінгів на рік.

Уряд заявив, що зобов’язання становлять додаткові 75 мільярдів фунтів стерлінгів у вигляді фінансування протягом наступних шести років і дозволять Сполученому Королівству залишатися "безумовно другим за обсягом витрат на оборону в НАТО після США".

Шаппс, який змінив Бена Воллеса на посаді міністра оборони минулого серпня, раніше попереджав, що для союзників по НАТО "критично важливо" збільшити витрати на оборону щонайменше до 2% національного доходу.

За його словами, нинішня ціль у 2% застаріла, оскільки ми "не мали значного зростання Китаю, Північної Кореї, яка зараз має ядерну зброю, Ірану, який атакує та використовує своїх проксі… і дуже набагато менш стабільний світ, враховуючи повномасштабне вторгнення Росії в Україну".

Тіньовий генеральний прокурор Лейбористської партії Емілі Торнберрі заявила, що її партія, яка безумовно лідирує перед виборами, продовжуватиме зобов'язання щодо витрат у розмірі 2,5% ВВП, якщо у неї буде "план щодо того, звідки ми збираємося брати гроші".

Нагадаємо, що ще уряд Бориса Джонсона оголосив про масштабне інвестування в британську оборону, згідно з яким бюджет мав вирости із 47,9 млрд фунтів стерлінгів у 2022 році до 48,6 млрд – у 2024-му.

Зауважимо, що за 10 років російської війни проти України вшестеро більше держав-членів НАТО досягли витрачання понад 2% ВВП на оборону.