Министр обороны Британии призвал НАТО увеличить предел расходов на оборону до 2,5% ВВП

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что хочет, чтобы новая цель НАТО по расходам на оборону увеличилась с нынешних 2% валового внутреннего продукта до 2,5%.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Шаппс сказал, что это будет иметь "реальное значение", если страны, входящие в военный альянс, достигнут предложенной им цели.

"Сейчас мы говорим, что думаем, что это должно быть 2,5%. Мы считаем, что в более опасном мире это имело бы смысл.

Я буду говорить об этом, и я знаю, что премьер-министр поддерживает это, когда мы поедем на саммит к 75-й годовщине НАТО, который состоится в Вашингтоне", – заявил он.

Заявление министра обороны прозвучало после того, как премьер Риши Сунак пообещал увеличить расходы на оборону Великобритании до 2,5% ВВП к 2030 году для борьбы с "растущими угрозами" со стороны враждебных государств, включая Россию, Иран и Китай.

Сунак уточнил, что это предполагает дополнительные 75 млрд фунтов стерлингов инвестиций в оборону Британии в течение следующих шести лет. Таким образом, к 2030 году Британия увеличит расходы на оборону до 87 млрд фунтов стерлингов в год.

Шаппс, который сменил Бена Уоллеса на посту министра обороны в августе прошлого года, ранее предупреждал, что для союзников по НАТО "критически важно" увеличить расходы на оборону как минимум до 2% национального дохода.

По его словам, нынешняя цель в 2% устарела, поскольку теперь, в дополнение к полномасштабному вторжению России, наблюдается рост Китая, Северной Кореи, которая сейчас разрабатывает ядерное оружие, и Ирана, который атакует и использует своих прокси.

Теневой генеральный прокурор Лейбористской партии Эмили Торнберри заявила, что ее партия, которая лидирует перед выборами, будет продолжать обязательства по расходам в размере 2,5% ВВП, если у нее будет "план, откуда мы собираемся брать деньги".

Напомним, еще правительство Бориса Джонсона объявило о масштабном инвестировании в британскую оборону, согласно которому бюджет должен был вырасти с 47,9 млрд фунтов стерлингов в 2022 году до 48,6 млрд – в 2024-м.

Заметим, что за 10 лет российской войны против Украины в шесть раз больше государств-членов НАТО достигли расходования более 2% ВВП на оборону.