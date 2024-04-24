В Германии отреагировали на решение МИД Украины ограничить консульские услуги для мужчин

Федеральное правительство Германии на фоне решения Министерства иностранных дел Украины ограничить предоставление консульских услуг мужчинам мобилизационного возраста отметило, что это не повлияет на их статус временной защиты.

Об этом на брифинге заявил представитель немецкого Министерства внутренних дел Максимиллиан Каль, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

По словам Калля, решение МИД Украины "не скажется на статусе защиты, который одинаков для мужчин и женщин, составляющих подавляющее большинство беженцев от войны".

Спикер МВД Германии не смог уточнить, смогут ли украинские мужчины получить в стране временный немецкий проездной документ в случае, если их паспорт гражданина Украины будет просрочен.

Представители министерств внутренних и иностранных дел ФРГ также не стали комментировать решение по существу, отметив, что оно "находится в компетенции украинских органов".

По оценкам, которые приводит "Укринформ", в Германии находятся около 200 тысяч мужчин призывного возраста из Украины.

23 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил сообщения о приостановлении предоставления консульских услуг украинским мужчинам мобилизационного возраста, находящимся за рубежом.

МИД позже указал, что после вступления закона о мобилизации в силу 18 мая 2024 года "процесс принятия и рассмотрения заявлений о совершении консульских действий продолжится с учетом новых требований, вытекающих из положений закона".

В Евросоюзе отметили, что "приняли во внимание" решение украинских властей об ограничении консульских услуг.