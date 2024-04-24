Кулеба про обмеження консульських послуг: Це справедливо, хлопці в окопах втомились

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає справедливим рішення обмежити надання консульських послуг за кордоном чоловікам мобілізаційного віку з огляду на ухвалення нового законодавства.

Про це він сказав в інтерв’ю The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

За словами Кулеби, оголошене МЗС рішення про припинення консульського обслуговування українських чоловіків мобілізаційного віку за кордоном є справедливим у той час, коли "хлопці в окопах дуже втомилися".

"Вони не розуміють, чому уряд не намагається залучити більше людей до участі у військових діях", – сказав він.

Міністр вказав, що невідомо, скільки українських чоловіків повернеться після запроваджених змін, але неприпустимо, щоб ті, хто перебуває за межами країни, "сиділи в ресторанах", поки інші вмирають.

Нагадаємо, 11 квітня Рада ухвалила у другому читанні закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку", він вже підписаний президентом та опублікований.

23 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив повідомлення про призупинення надання консульських послуг українським чоловікам мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном.

МЗС пізніше вказало, що після набуття законом про мобілізацію чинності 18 травня 2024 року "процес прийняття та розгляду заяв про вчинення консульських дій продовжиться з урахуванням нових вимог, що випливають із положень закону".