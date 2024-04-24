ЗМІ: Розміщення німецької бригади у Литві буде коштувати близько 11 млрд євро 

Розміщення у Литві німецької бригади, яка перебуватиме там на постійній основі, може коштувати близько 11 млрд євро.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

У Міноборони Німеччини поки публічно не розкривали, скільки може коштувати розгортання та постійна дислокація у Литві близько 5000 військових Бундесверу і цивільних співробітників з родинами, яку починають розгортати там з 2024 року.

За інформацією видання, яку отримали від представника Міноборони в оборонному комітеті Бундестагу, йдеться про приблизно 11 млрд євро.

Щорічні операційні витрати можуть складати близько 1 млрд євро на рік. 4 мільярди знадобиться на закупівлю техніки для бригади, зокрема танків. Ще орієнтовно 6 мільярдів підуть на необхідну інфраструктуру та низку інших потреб.

У цю суму нібито не включені доплати військовим за службу за кордоном.

Одночасно, за даними джерел, між Німеччиною та Литвою ще не погоджені усі деталі фінансування. Може йтися, наприклад, про витрати на облаштування місця дислокації і навчань, чи фінансування на освіту дітей військових, які разом з ними переїдуть до Литви.

Нагадаємо, на початку квітня у Литву прибули перші військові німецької бригади, яка у підсумку налічуватиме близько п'яти тисяч осіб.

Підвищена увага до "литовської" бригади пов’язана з тим, що це перший в історії підрозділ Бундесверу, який буде постійно дислокуватися за кордоном.