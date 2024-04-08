У Литву починають прибувати військові німецької бригади

З понеділка у Литву починають поступово прибувати військвоі німецької бригади, яка у підсумку буде налічувати близько 5000 осіб.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

8 квітня у Вільнюсі будуть вітати перших двадцятьох німецьких військових та командувача Сухопутних сил Німеччини.

Перші німецькі військові будуть квартируватися у Вільнюсі та планувати подальші заходи переміщення бригади до Литви і координувати всі необхідні кроки для їхнього розміщення.

Нагадаємо, в кінці 2023 року міністри оборони Німеччини і Литви після тривалих дискусій підписали план дій щодо розгортання німецької бригади у Литві.

В країну перекинуть 122-й механізований батальйон, який зараз дислокується на півдні Німеччини, і 203-й механізований батальйон, що перебуває на заході країни. Група швидкого реагування НАТО, яка вже перебуває у Литві, стане складовою бригади.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус казав, що повноцінне розгортання бригади завершиться до 2027 року.

Всього мають прибути близько 5000 осіб, військових та цивільного персоналу. Деякі з них переїдуть разом з родинами. Місця служби будуть розташовуватися в районі містечок Руднінкай і Рукла, але проживання для військових і родин організують також у Вільнюсі і Каунасі.

Як повідомляли, у Румунії 8 квітня починаються великі військово-морські навчання НАТО, у яких беруть участь також Грузія і Молдова.