СМИ: Размещение немецкой бригады в Литве будет стоить около 11 млрд евро

Размещение в Литве немецкой бригады, которая будет находиться там на постоянной основе, может стоить около 11 млрд евро.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

В Минобороны Германии пока публично не раскрывали, сколько может стоить постоянная дислокация в Литве около 5000 военных Бундесвера и гражданских сотрудников с семьями.

По информации издания, которую получили от представителя Минобороны в оборонном комитете Бундестага, речь идет о примерно 11 млрд евро.

Ежегодные операционные расходы могут составлять около 1 млрд евро в год. 4 миллиарда понадобится на закупку техники для бригады, в частности танков. Еще ориентировочно 6 миллиардов пойдут на необходимую инфраструктуру и ряд других нужд.

В эту сумму якобы не включены доплаты военным за службу за рубежом.

По данным источников, между Германией и Литвой еще не согласованы все детали финансирования. Речь может идти, например, о расходах на обустройство места дислокации и учений, или финансирование на образование детей военных, которые вместе с ними переедут в Литву.

Напомним, в начале апреля в Литву прибыли первые военные немецкой бригады, которая в итоге будет насчитывать около пяти тысяч человек.

Повышенное внимание к "литовской" бригаде связано с тем, что это первое в истории подразделение Бундесвера, которое будет постоянно дислоцироваться за рубежом.