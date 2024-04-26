Латвія передасть Україні великий генератор

Латвія передасть Україні генератор потужністю 215 МВт для покриття енергетичних потреб Києва.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу в Києві заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже.

За її словами, ця допомога є свідченням того, як латвійське суспільство й бізнес "глибоко залучені" у підтримку України.

"Сьогодні я почула, що наша енергокомпанія "Латвенерго" надасть великий генератор потужністю 215 МВт для того, щоб покрити потреби української енергетичної системи", – зазначила вона.

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Браже також вказала, що під час візиту до України зустрілася з працівниками української теплової електростанції, щоб дізнатися про їхні критичні потреби та побачити стійкість українських професіоналів.

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже, яка була призначена минулого тижня, у п'ятницю прибула з візитом до України.

Вона також повідомила, що Латвія буде спільно з Україною нарощувати виробництво безпілотників в межах "коаліції дронів".