Нова очільниця МЗС Латвії прибула до Києва

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже, яка була призначена минулого тижня, у п'ятницю прибула з візитом до України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у публікації МЗС Латвії у Twitter (X).

Очільницю латвійського МЗС на Михайлівській площі у Києві зустрів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Ārlietu ministre @Braze_Baiba 🇱🇻 un Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba 🇺🇦 pie Varoņu sienas godina Ukrainas kritušos Krievijas agresijas karā. Vizīte Ukrainā ir pirmā ministres divpusējā ārvalstu vizīte, apliecinot atbalsta Ukrainai prioritāro lomu Latvijas ārpolitikā. pic.twitter.com/hrNFGXvALO Реклама: April 26, 2024

Разом вони вшанували пам’ять загиблих внаслідок розв’язаної Росією війни.

"Візит до України є першим двостороннім закордонним візитом міністерки, що підтверджує пріоритетну роль підтримки України у зовнішній політиці Латвії", – йдеться у дописі.

Нагадаємо, на позачерговому засіданні Сейму Латвії в п'ятницю, 19 квітня, на посаді міністра закордонних справ була затверджена досвідчена дипломатка Байба Браже, яка 31 рік пропрацювала на МЗС країни.

Браже неофіційно згадували як найімовірнішу кандидатку на посаду глави МЗС одразу після того, як колишній міністр Кріш'яніс Каріньш оголосив про свою відставку через скандал із використанням спецрейсів.