Латвия передаст Украине большой генератор

Латвия передаст Украине генератор мощностью 215 МВт для покрытия энергетических потребностей Киева.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге в Киеве заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

По ее словам, эта помощь является свидетельством того, как латвийское общество и бизнес "глубоко вовлечены" в поддержку Украины.

"Сегодня я услышала, что наша энергокомпания "Латвэнерго" предоставит большой генератор мощностью 215 МВт для того, чтобы покрыть потребности украинской энергетической системы", – отметила она.

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Браже также указала, что во время визита в Украину встретилась с работниками украинской тепловой электростанции, чтобы узнать об их критических потребностях и увидеть устойчивость украинских профессионалов.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже, которая была назначена на прошлой неделе, в пятницу прибыла с визитом в Украину.

Она также сообщила, что Латвия будет совместно с Украиной наращивать производство беспилотников в рамках "коалиции дронов".