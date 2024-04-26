У Британії двох людей звинуватили в роботі на російську розвідку

Королівська прокуратура Великої Британії оголосила звинувачення двом чоловікам у допомозі російській розвідці, зокрема у зв’язку з ймовірним підпалом підприємства, пов'язаного з Україною.

Про це йдеться в повідомленні прокуратури від 26 квітня, пише "Європейська правда".

Одного з обвинувачених – 20-річного Ділана Ерла – підозрюють у діях, спрямованих проти пов’язаних із Україною підприємств "з метою отримання вигоди для російської держави". Йдеться про підпал комерційного об'єкта в березні 2024 року.

Іншому фігуранту, 22-річному Джейку Рівзу, інкримінують "згоду прийняти матеріальну вигоду від іноземної розвідувальної служби" та підпал за обтяжувальних обставин.

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Крім того, у справі є ще троє обвинувачених. 60-річному Полу Інглішу та 21-річному Нії Менсаху пред'явлені звинувачення у підпалі, а 22-річний Дмітріус Паулаускас звинувачується у володінні інформацією про терористичні акти.

Очільник контртерористичного управління поліції Лондона Домінік Мерфі в окремій заяві підкреслив, що йдеться про "надзвичайно серйозні" звинувачення, які стали першим випадком застосування нового закону про національну безпеку Британії.

Своєю чергою міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон висловив "глибоку стурбованість" звинуваченнями проти британських громадян у зв’язку з їхньою роботою на користь Росії.

"Ми будемо використовувати всю вагу системи кримінального правосуддя, щоб притягнути до відповідальності кожного, хто буде визнаний винним у злочинах, пов'язаних з іноземним втручанням", – наголосив він.

Нагадаємо, у лютому британська влада висунула звинувачення ще одному громадянину Болгарії, який проживає в Англії, в змові з п'ятьма іншими своїми співвітчизниками з метою шпигунства на користь Росії.