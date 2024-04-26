В Британии двух человек обвинили в работе на российскую разведку

Королевская прокуратура Великобритании предъявила обвинения двум мужчинам в помощи российской разведке, в частности в связи с вероятным поджогом предприятия, связанного с Украиной.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры от 26 апреля, пишет "Европейская правда".

Одного из обвиняемых – 20-летнего Дилана Эрла – подозревают в действиях, направленных против связанных с Украиной предприятий "с целью получения выгоды для российского государства". Речь идет о поджоге коммерческого объекта в марте 2024 года.

Другому фигуранту, 22-летнему Джейку Ривзу, инкриминируют "согласие принять материальную выгоду от иностранной разведывательной службы" и поджог при отягчающих обстоятельствах.

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Кроме того, в деле есть еще трое обвиняемых. 60-летнему Полу Инглишу и 21-летнему Нии Менсаху предъявлены обвинения в поджоге, а 22-летний Дмитриус Паулаускас обвиняется во владении информацией о террористических актах.

Глава контртеррористического управления полиции Лондона Доминик Мерфи в отдельном заявлении подчеркнул, что речь идет о "чрезвычайно серьезных" обвинениях, которые стали первым случаем применения нового закона о национальной безопасности Британии.

В свою очередь министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон выразил "глубокую обеспокоенность" обвинениями против британских граждан в связи с их работой в пользу России.

"Мы будем использовать весь вес системы уголовного правосудия, чтобы привлечь к ответственности каждого, кто будет признан виновным в преступлениях, связанных с иностранным вмешательством", – подчеркнул он.

Напомним, в феврале британские власти предъявили обвинения еще одному гражданину Болгарии, проживающему в Англии, в сговоре с пятью другими своими соотечественниками с целью шпионажа в пользу России.