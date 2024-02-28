Британська прокуратура звинуватила шостого громадянина Болгарії у шпигунстві на користь РФ

Британська влада висунула звинувачення ще одному громадянину Болгарії, який проживає в Англії, в змові з п'ятьма іншими своїми співвітчизниками з метою шпигунства на користь Росії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

38-річний Тихомир Іванчев має постати перед судом у середу за звинуваченням у змові з метою шпигунства в період з серпня 2020 року по лютий 2023 року.

П'ятеро інших болгар – Орліна Русєва, Бізера Джамбазова, Катрін Іванову, Івана Стоянова та Ваню Габерову – арештували минулого року за звинуваченням у "змові з метою збору інформації, призначеної для прямого або опосередкованого використання ворогом", а саме РФ.

Вони постануть перед судом у жовтні, за оцінками, процес триватиме чотири місяці. За словами прокурорів, більша частина їхньої діяльності відбувалася за кордоном, але координація відбувалася у Британії.

Підозрюваних звинуватили у змові з громадянином Австрії Яном Марсалеком, якому не висунули звинувачень у цій справі, та "іншими невідомими".

У Німеччині Марсалека оголосили у розшук за підозрою у шахрайстві. Вважають, що він втік з Відня до Білорусі приватним літаком, а зараз перебуває в Росії під її захистом.

Згідно з документами, в період з 30 серпня 2020 року по 8 лютого 2023 року Марсалек "вступив у змову з метою збору інформації, прямо чи опосередковано корисної для ворога і, таким чином, такої, що завдає шкоди інтересам і безпеці держави". Злочини, як стверджують, також мали відбуватися за межами Англії та Уельсу.

Звинувачення на адресу Марсалека пов'язані з нещодавніми арештами п'ятьох громадян Болгарії, яких також звинувачують у шпигунстві на користь РФ.

Напередодні повідомляли, що болгарське контррозвідувальне відомство ДАНС оголосило про вигнання з країни подружжя росіян, які створювали собі біографію і документи "громадян Болгарії" з метою подальшої шпигунської діяльності.

Також нещодавно у Болгарії пройшли обшуки в одному з відомств МВС через підозри у шпигунстві співробітника на користь Росії.