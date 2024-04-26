Молдова створила можливість для діаспори голосувати на виборах поштою

Парламент Молдови у другому читанні ухвалив проєкт щодо запровадження можливості поштового голосування для виборців за кордоном.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

На засіданні 26 квітня у другому читанні за проєкт щодо запровадження поштового голосування проголосували 56 депутатів від керівної партії "Дія і солідарність" (PAS) та один незалежний депутат. Проєкт внесла PAS за пропозицією президентки Маї Санду.

У проєкті прописали критерії, за якими для громадян Молдови за кордоном можуть запровадити голосувати на виборах поштою. Серед них – великі відстані між виборчими дільницями, досвід країни проживання в організації голосування поштою та надійність поштових послуг. Під такі критерії потрапляють багато країн Заходу.

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Організовувати опцію поштового голосування не можна буде у країнах, які не мають з Молдовою дипломатичних відносин, перебувають у стані війни або не дотримуються міжнародних стандартів у виборчій сфері.

Окрім бюлетеня, у конверт потрібно буде вкласти "заяву про відповідальність", де виборець декларує, що голосував таємно.

Раніше повідомляли, що спершу поштове голосування хочуть тестово застосувати на наближчих виборах восени 2024 року для громадян Молдови у США і Канаді.

Зазначимо, для Маї Санду дуже важливі голоси діаспори, оскільки її підтримка серед громадян Молдови за кордоном дуже висока. Під час минулих президентських виборів на закордонних дільницях утворилися великі черги.