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У Молдові безпрецедентно висока явка на закордонних дільницях, де підтримують Санду

Неділя, 15 листопада 2020, 15:39

У другому турі виборів президента Молдови діаспора демонструє безпрецедентно високу активність. 

Про це повідомляє "Європейська правда". 

За даними Центрвиборчкому Молдови, станом на 15:00 на виборчих дільницях за кордоном проголосували вже 150 470 громадян Молдови. Тоді як в цілому явка діаспори за кордоном в першому турі виборів склала 149 840.

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Як повідомляла "ЄвроПравда", великі черги на закордонних дільницях у Європі утворились ще до їх відкриття. 

При цьому, на відміну від першого туру, висока активність та черги спостерігаються і на дільницях в Росії.

Активність закордонних виборців у країнах ЄС грає на руку опозиційниій кандидатці Майї Санду. На дільницях у Європі вона завжди мала підтримку переважної більшості. 

Вища активність, ніж у першому турі, спостерігається також на дільницях виборців з Придністров'я, де більшість підтримує чинного президента Ігоря Додона.

Санду перемогла у першому турі виборів, Додон фінішував другим з помітним відставанням. При цьому у першому турі частка голосів на закордонних дільниця склала 11% від загального числа тих, хто взяв участь у голосуванні.

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