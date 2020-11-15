У Молдові безпрецедентно висока явка на закордонних дільницях, де підтримують Санду

У другому турі виборів президента Молдови діаспора демонструє безпрецедентно високу активність.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За даними Центрвиборчкому Молдови, станом на 15:00 на виборчих дільницях за кордоном проголосували вже 150 470 громадян Молдови. Тоді як в цілому явка діаспори за кордоном в першому турі виборів склала 149 840.

Як повідомляла "ЄвроПравда", великі черги на закордонних дільницях у Європі утворились ще до їх відкриття.

При цьому, на відміну від першого туру, висока активність та черги спостерігаються і на дільницях в Росії.

Активність закордонних виборців у країнах ЄС грає на руку опозиційниій кандидатці Майї Санду. На дільницях у Європі вона завжди мала підтримку переважної більшості.

Вища активність, ніж у першому турі, спостерігається також на дільницях виборців з Придністров'я, де більшість підтримує чинного президента Ігоря Додона.

Санду перемогла у першому турі виборів, Додон фінішував другим з помітним відставанням. При цьому у першому турі частка голосів на закордонних дільниця склала 11% від загального числа тих, хто взяв участь у голосуванні.