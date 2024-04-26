Молдова создала возможность для диаспоры голосовать на выборах по почте

Парламент Молдовы во втором чтении принял проект о введении возможности почтового голосования для избирателей за рубежом.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

На заседании 26 апреля во втором чтении за проект о введении почтового голосования проголосовали 56 депутатов от правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) и один независимый депутат. Проект внесла PAS по предложению президента Майи Санду.

В проекте прописали критерии, по которым для граждан Молдовы за рубежом могут ввести голосовать на выборах по почте. Среди них – большие расстояния между избирательными участками, опыт данной страны в организации голосования по почте и надежность почтовых услуг. Под такие критерии попадают многие страны Запада.

Реклама:

Организовывать опцию почтового голосования нельзя будет в странах, которые не имеют с Молдовой дипломатических отношений, находятся в состоянии войны или не придерживаются международных стандартов в избирательной сфере.

Кроме бюллетеня, в конверт нужно будет вложить "заявление об ответственности", где избиратель декларирует, что голосовал тайно.

Ранее сообщалось, что сначала почтовое голосование хотят тестово применить на ближайших выборах осенью 2024 года для граждан Молдовы в США и Канаде.

Отметим, для Майи Санду очень важны голоса диаспоры, поскольку ее поддержка среди граждан Молдовы за рубежом очень высока. Во время прошлых президентских выборов на зарубежных участках образовались большие очереди.

Всего в 2020 году во втором туре президентских выборов в Молдове более 16% голосов отдали голосовавшие за рубежом избиратели.