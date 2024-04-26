Остін розповів, чому Росії вдалось відновити військовий потенціал попри війну в Україні

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що Росії вдалось відновити військовий потенціал, який зазнав втрат після початку повномасштабного вторгнення в Україну, за рахунок адміністративного контролю й підтримки союзних режимів.

Про це він сказав на пресконференції за підсумками 21-го засідання Контактної групи з питань оборони України 26 квітня, пише "Європейська правда".

Остін звернув увагу, що Росії вдалось легше й швидше наростити військове виробництво за рахунок того, що російська оборонна промисловість підпорядковується безпосередньо державі.

"Але причина того, що вони зараз там, де вони є, полягає в тому, що вони покладаються на підтримку таких країн, як Північна Корея та Іран. Без цього вони були б у набагато гіршому становищі", – додав він.

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Водночас шеф Пентагону заявив, що навіть із урахуванням цього США може збільшити власне оборонне виробництво таким чином, щоб не лише забезпечити зброєю Україну, а й поповнити власні склади.

"На жаль, нічого з цього не відбувається миттєво. Але коли перед Сполученими Штатами постане виклик, ми відповідаємо на цей виклик. Ми завжди це робили і будемо робити", – запевнив Остін.

Західні держави в останні місяці активно говорять про нарощування оборонного виробництва для підтримки допомоги Україні та поповнення власних складів.

Нещодавно голова МЗС Дмитро Кулеба закликав Захід збільшити виробництво озброєнь, як це зробила Україна, позаяк наразі Росія випускає приблизно вдесятеро більше зброї на тлі нестачі засобів протиповітряної оборони в Києві.