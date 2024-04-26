Остин рассказал, почему России удалось восстановить военный потенциал, несмотря на войну в Украине

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что России удалось восстановить военный потенциал, который потерпел потери после начала полномасштабного вторжения в Украину, за счет административного контроля и поддержки союзных режимов.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам 21-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины 26 апреля, пишет "Европейская правда".

Остин обратил внимание, что России удалось легче и быстрее нарастить военное производство за счет того, что российская оборонная промышленность подчиняется непосредственно государству.

"Но причина того, что они сейчас там, где они есть, заключается в том, что они полагаются на поддержку таких стран, как Северная Корея и Иран. Без этого они были бы в гораздо худшем положении", – добавил он.

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В то же время шеф Пентагона заявил, что даже с учетом этого США может увеличить собственное оборонное производство таким образом, чтобы не только обеспечить оружием Украину, но и пополнить собственные склады.

"К сожалению, ничего из этого не происходит мгновенно. Но когда перед Соединенными Штатами встанет вызов, мы отвечаем на этот вызов. Мы всегда это делали и будем делать", – заверил Остин.

Западные государства в последние месяцы активно говорят о наращивании оборонного производства для поддержки помощи Украине и пополнения собственных складов.

Недавно глава МИД Дмитрий Кулеба призвал Запад увеличить производство вооружений, как это сделала Украина, поскольку сейчас Россия выпускает примерно в десять раз больше оружия на фоне нехватки средств противовоздушной обороны в Киеве.