Голова МЗС: Лише військової допомоги США недостатньо для перемоги над Росією
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав західних союзників активізувати виробництво зброї для посилення допомоги Україні, наголосивши, що лише відновлення військової підтримки США недостатньо для перемоги над Росією і потрібен об'єднаний фронт партнерів.
Про це він сказав в інтерв’ю The Guardian, повідомляє "Європейська правда".
За словами міністра, союзники України повинні перейти від "висловлення співчуття і співчуття українцям і обіцянок допомогти у відновленні до запобігання загибелі людей і руйнування країни".
Голова МЗС пояснив, що відновлення військової допомоги США після місяців затримки в Конгресі не буде достатнім для перемоги над Росією: "Жоден окремий пакет не може зупинити росіян. Що зупинить росіян – то це об'єднаний фронт всієї України і всіх її партнерів".
Кулеба також закликав Захід збільшити виробництво озброєнь, як це зробила Україна, позаяк наразі Росія випускає приблизно вдесятеро більше зброї на тлі нестачі засобів протиповітряної оборони в Києві.
"Коли я бачу, чого досягла Росія у розбудові оборонно-промислової бази за два роки війни, і чого досяг Захід, я думаю, що з боку Заходу щось не так. Захід повинен усвідомити, що ера миру в Європі закінчилася", – вважає голова української дипломатії.
За оцінкою очільника МЗС, пік військово-промислового виробництва в союзників України очікується не раніше кінця 2024 року.
У тому ж інтерв'ю Кулеба привітав рішення Конгресу США про схвалення додаткового фінансування допомоги Україні на суму 61 мільярд доларів.
Паралельно прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак та канцлер Німеччини Олаф Шольц на спільній зустрічі обговорили подальшу співпрацю для підтримки України.