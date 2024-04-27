WSJ: Розвідка США вважає, що Путін не наказував убити Навального

Розвідувальні служби США вважають, що лідер Росії Владімір Путін, ймовірно, не наказував убити опозиційного політика Алексєя Навального.

Про це повідомило видання Wall Street Journal у суботу з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

У публікації вказано, що розвідувальні служби США дійшли висновку, що Путін, ймовірно, не наказував убивати Навального в колонії в лютому.

У матеріалі цитують джерела, які стверджують, що цю позицію було "широко прийнято в розвідувальному співтоваристві та поширено кількома агентствами, включаючи Центральне розвідувальне управління, Офіс директора національної розвідки та розвідувальний підрозділ Державного департаменту".

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Оцінка США ґрунтувалася на різноманітній інформації, включно з деякими секретними даними розвідки, та аналізі публічних фактів, таких як час смерті Навального та те, як смерть опозиціонера затьмарила "вибори" Путіна в березні.

Публікація, між тим, стверджує, що Вашингтон не звільнив російського лідера від загальної відповідальності за смерть Навального, враховуючи, що опозиційний політик був мішенню російської влади протягом багатьох років, був ув’язнений за політично вмотивованими звинуваченнями та був отруєний у 2020 році.

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив у суботу, що бачив повідомлення WSJ, яке, за його словами, містить "порожні припущення".

"Я бачив матеріал, я б не сказав, що це якісний матеріал, який заслуговує на увагу", – сказав Пєсков журналістам.

Леонід Волков, старший помічник Навального, на якого нещодавно скоїли напад у Вільнюсі, назвав висновки США наївними та смішними.

Федеральна служба виконання покарань РФ повідомила вдень 16 лютого про смерть Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу.