Спецслужби Литви припускають, що за нападом на соратника Навального стояла РФ

Департамент державної безпеки Литви припустив, що напад на Леоніда Волкова – близького соратника покійного російського опозиціонера Алєксєя Навального – був організований і здійснений Росією.

Заяву спецслужби наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

"Цілком ймовірно, що напад на Леоніда Волкова у Вільнюсі 12 березня 2024 року є організованою і здійсненою Росією операцією, спрямованою на припинення реалізації проєктів російської опозиції у зв'язку з майбутніми недемократичними президентськими виборами в Росії", – йдеться в заяві.

Своєю чергою міністерка внутрішніх справ Агне Білотайте заявила, що рівень загрози в Литві не підвищився, незважаючи на напад на Волкова.

"Що стосується рівня загрози в нашій країні, то він, безумовно, не збільшився в результаті цієї конкретної події. Хочу вас запевнити, що наші люди можуть відчувати себе в безпеці", – сказала вона.

Напад на Волкова стався у Вільнюсі 12 березня ввечері біля його будинку. Нападник почекав, поки той припаркується на подвір'ї, після чого вибив молотком вікно в машині, розпорошив в очі сльозогінний газ і почав бити Волкова.

Повідомляють, що росіянин дістав щонайменше 15 ударів, через що в нього зламана рука.

Нещодавно повідомляли, що в Європейській комісії вважають, що причини смерті російського опозиціонера Алексєя Навального має встановити міжнародне розслідування.

Президент Литви Гітанас Науседа зазначив, що зазвичай такі злочини плануються заздалегідь. Він не виключає, що за цим стоїть вплив Кремля.