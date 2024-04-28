Вбивство двох українців в Німеччині: підозрюваного росіянина арештували

У Німеччині 57-річному росіянину, якого підозрюють у скоєнні убивства двох українців у місті Мурнау, обрали запобіжний захід у вигляді арешту.

Про це повідомила пресслужба поліції, інформує "Європейська правда".

За даними поліції, підозрюваний у неділю, 28 квітня, постав перед слідчим суддею на вимогу прокуратури Мюнхена II, яка веде цю справу.

Було видано ордер на арешт підозрюваного росіянина.

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Поліція негайно доставила чоловіка до в'язниці, де він зараз перебуває під вартою.

Наразі триває розслідування прокуратури та карного розшуку щодо передумов і мотивів злочину.

Нагадаємо, вбивство сталось 27 квітня. Сповіщення про двох чоловіків з тяжкими пораненнями надійшло близько 17:20. На час приїзду медиків один чоловік вже помер. Другий, що теж мав тяжкі поранення, невдовзі помер у лікарні.

Загиблими виявились двоє українців 23 і 36 років, які проживали у сусідньому районі Гарміш-Партенкірхен.

Після негайних слідчих дій неподалік від місця події затримали 57-річного підозрюваного – громадянина Росії, чоловіка затримали у нього вдома.

Нагадаємо, у лютому в Німеччині викликала резонанс загибель 17-річного баскетболіста з України Володимира Єрмакова після нападу компанії молодих людей.

Невдовзі у лікарні помер інший постраждалий у результаті цього ж нападу – 18-річний український баскетболіст Артем Козаченко.