Вбивство двох українців в Німеччині: підозрюваного росіянина арештували
У Німеччині 57-річному росіянину, якого підозрюють у скоєнні убивства двох українців у місті Мурнау, обрали запобіжний захід у вигляді арешту.
Про це повідомила пресслужба поліції, інформує "Європейська правда".
За даними поліції, підозрюваний у неділю, 28 квітня, постав перед слідчим суддею на вимогу прокуратури Мюнхена II, яка веде цю справу.
Було видано ордер на арешт підозрюваного росіянина.
Поліція негайно доставила чоловіка до в'язниці, де він зараз перебуває під вартою.
Наразі триває розслідування прокуратури та карного розшуку щодо передумов і мотивів злочину.
Нагадаємо, вбивство сталось 27 квітня. Сповіщення про двох чоловіків з тяжкими пораненнями надійшло близько 17:20. На час приїзду медиків один чоловік вже помер. Другий, що теж мав тяжкі поранення, невдовзі помер у лікарні.
Загиблими виявились двоє українців 23 і 36 років, які проживали у сусідньому районі Гарміш-Партенкірхен.
Після негайних слідчих дій неподалік від місця події затримали 57-річного підозрюваного – громадянина Росії, чоловіка затримали у нього вдома.
Нагадаємо, у лютому в Німеччині викликала резонанс загибель 17-річного баскетболіста з України Володимира Єрмакова після нападу компанії молодих людей.
Невдовзі у лікарні помер інший постраждалий у результаті цього ж нападу – 18-річний український баскетболіст Артем Козаченко.