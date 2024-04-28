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У Німеччині внаслідок нападу з ножем загинули двоє українців, підозрюваний – росіянин

Новини — Неділя, 28 квітня 2024, 09:48 — Марія Ємець

Поліція німецької Баварії повідомила смертельний інцидент перед торговим центром у місті Мурнау, внаслідок якого померли двоє громадян України; підозрюваний у вбивстві – громадянин Росії.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби поліції, пише "Європейська правда".

Сповіщення про двох чоловіків з тяжкими пораненнями у Мурналу надійшло близько 17:20 у суботу. На час приїзду медиків один чоловік вже помер. Другий, що теж мав тяжкі поранення, невдовзі помер у лікарні.  

Загиблі виявилися 23-річним і 36-річним громадянами України, які проживали у сусідньому районі Гарміш-Партенкірхен. 

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Після негайних слідчих дій неподалік від місця події затримали 57-річного підозрюваного – громадянина Росії, чоловіка затримали у нього вдома. 

Кримінальна поліція під керівництвом прокуратури Мюнхена розслідує подію як подвійне вбивство. Прокуратура просить суд обрати запобіжним заходом арешт, питання розглянуть вже у неділю. 

Правоохоронці намагаються встановити загальні обставини події та можливі мотиви. У зв’язку з цим шукають свідків, які можуть повідомити будь-яку корисну інформацію.  

Нагадаємо, у лютому в Німеччині викликала резонанс загибель 17-річного баскетболіста з України Володимира Єрмакова після нападу компанії молодих людей. 

Невдовзі у лікарні помер інший постраждалий у результаті цього ж нападу – 18-річний український баскетболіст Артем Козаченко.

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