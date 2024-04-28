Убийство двух украинцев в Германии: подозреваемого россиянина арестовали

В Германии 57-летнему россиянину, которого подозревают в совершении убийства двух украинцев в городе Мурнау, избрали меру пресечения в виде ареста.

Об этом сообщила пресс-служба полиции, информирует "Европейская правда".

По данным полиции, подозреваемый в воскресенье, 28 апреля, предстал перед следственным судьей по требованию прокуратуры Мюнхена II, которая ведет это дело.

Был выдан ордер на арест подозреваемого россиянина.

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Полиция немедленно доставила мужчину в тюрьму, где он сейчас находится под стражей.

Сейчас продолжается расследование прокуратуры и уголовного розыска относительно предпосылок и мотивов преступления.

Напомним, убийство произошло 27 апреля. Оповещение о двух мужчинах с тяжелыми ранениями поступило около 17:20. На время приезда медиков один мужчина уже умер. Второй, что тоже имел тяжелые ранения, вскоре скончался в больнице.

Погибшими оказались двое украинцев 23 и 36 лет, которые проживали в соседнем районе Гармиш-Партенкирхен.

После немедленных следственных действий неподалеку от места происшествия задержали 57-летнего подозреваемого – гражданина России, мужчину задержали у него дома.

Напомним, в феврале в Германии вызвала резонанс гибель 17-летнего баскетболиста из Украины Владимира Ермакова после нападения на него с другом компании молодых людей.

Вскоре в больнице скончался другой пострадавший в результате этого же нападения – 18-летний украинский баскетболист Артем Козаченко.