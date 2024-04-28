Прем’єрка Італії оголосила, що буде кандидатом на виборах в Європарламент

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні оголосила, що висуватиме свою кандидатуру на червневих виборах до Європарламенту.

Як пише "Європейська правда", про це вона на партійній конференції в місті Пескара, повідомляє Reuters.

Прізвище Мелоні буде першим у виборчих бюлетенях від керівної партії "Брати Італії" в усіх п’яти італійських виборчих округах на європейських виборах.

Італійська прем’єрка намагатиметься посилити підтримку своєї партії однак, як зазначає агентство, в разі обрання вона не займе місце в Європарламенті.

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"Ми хочемо зробити в Європі те, що ми зробили в Італії... створити більшість, яка об'єднає правоцентристські сили, і відправити лівих в опозицію", – сказала Мелоні.

Вона пообіцяла, що не використає "жодної хвилини" свого перебування на посаді прем'єр-міністра для передвиборчої кампанії.

Згідно з останніми опитуваннями, її партія є найпопулярнішою в Італії з 27% підтримки.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про участь трьох міністрів свого уряду від партії "Громадянська коаліція" у червневих виборах до Європейського парламенту, які назвав одними з найважливіших за десятиліття.

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