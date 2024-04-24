Троє міністрів уряду Польщі братимуть участь у виборах до Європарламенту

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про участь трьох міністрів свого уряду від партії "Громадянська коаліція" у червневих виборах до Європейського парламенту, які назвав одними з найважливіших за десятиліття.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Під час виступу перед членами "Громадянської коаліції" Туск підкреслив, що нинішні вибори до Європарламенту "є одними з найважливіших у післявоєнній історії Польщі".

"Вони ніколи не були такими важливими і ніколи не мали такого радикального впливу на наше повсякденне життя, як зараз, під час війни, під час загроз, про які Європа навіть не думала кілька років тому", – пояснив він.

Прем'єр Польщі оголосив, що від "Громадянської коаліції" до Європарламенту балотуватимуться міністр внутрішніх справ Марчін Кервінський, міністр державних активів Борис Будка та міністр культури Бартломей Сєнкевич.

"Сьогодні Європейський Союз потребує жорсткого реалізму і захисту польських інтересів людьми, які заслуговують на довіру і вірять в Європу", – прокоментував Туск.

Оголошення кандидатур міністрів створює підґрунтя для потенційних перестановок в польському уряді, зауважує Reuters.

Вибори до Європарламенту дають "Громадянській коаліції" ще один шанс закріпити своє місце панівної політичної сили в Польщі після того, як вона не змогла досягти остаточної перемоги над колишньою партією влади "Право і справедливість" на місцевих виборах.

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