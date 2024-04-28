Премьер Италии объявила, что будет кандидатом на выборах в Европарламент

Премьер-министр Италии Джоджия Мелони объявила, что будет выдвигать свою кандидатуру на июньских выборах в Европарламент.

Как пишет "Европейская правда", об этом она на партийной конференции в городе Пескара, сообщает Reuters.

Фамилия Мелони будет первой в избирательных бюллетенях от правящей партии "Братья Италии" во всех пяти итальянских избирательных округах на европейских выборах.

Итальянский премьер будет пытаться усилить поддержку своей партии однако, как отмечает агентство, в случае избрания она не займет место в Европарламенте.

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"Мы хотим сделать в Европе то, что мы сделали в Италии... создать большинство, которое объединит правоцентристские силы, и отправить левых в оппозицию", – сказала Мелони.

Она пообещала, что не использует "ни одной минуты" своего пребывания на посту премьер-министра для предвыборной кампании.

Согласно последним опросам, ее партия является самой популярной в Италии с 27% поддержки.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск объявил об участии трех министров своего правительства от партии "Гражданская коалиция" в июньских выборах в Европейский парламент, которые назвал одними из важнейших за десятилетие.

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