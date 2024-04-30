У ЄС кажуть, що деякі європейські члени НАТО готові збільшити оборонні витрати до 3% ВВП

Деякі європейські країни-члени Північноатлантичного Альянсу закликають підвищити цільовий показник оборонних витрат до 3% ВВП з нинішніх двох.

Про це на заході аналітичного центру Europe Policy Centre заявив голова генерального директорату Європейської комісії з питань оборонної промисловості Тімо Песонен, пише "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Заява Песонена пролунала після аналогічних закликів генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга "піти далі", ніж визначені у 2014 році обов'язкові 2% ВВП оборонних витрат.

"Коли союзники по НАТО збільшують свій бюджет щонайменше до 2% ВВП, дехто вже говорить про 3%. Люди розмірковують, як довго триватиме війна, що, на мою думку, є марними спекуляціями, оскільки загроза залишиться", – прокоментував посадовець Єврокомісії.

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Наразі лише двоє членів Альянсу, які є в Європейському Союзі, витрачають на оборону понад 3% ВВП – це Польща і Греція.

Президент Польщі Анджей Дуда публічно говорив, що прагне проштовхнути ідею збільшення оборонних витрат держав-членів НАТО з 2% до 3% ВВП.

Також Польща планує посилити свої зусилля щодо збільшення витрат на оборону, коли в січні 2025 року почне головувати в Євросоюзі.