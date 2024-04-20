Польща зробить оборону головним пріоритетом свого головування в ЄС у 2025 році

Польща планує посилити свої зусилля щодо збільшення витрат на оборону, коли в січні 2025 року почне головувати в Євросоюзі.

Як пише "Європейська правда", про це польський міністр фінансів Польщі Анджей Доманьський заявив в інтерв'ю Bloomberg.

За словами міністра, навіть якщо загарбницька війна РФ против України закінчиться завтра, необхідно буде підтримувати високий рівень інвестицій в оборону.

"Нам потрібно більше солідарності між європейськими країнами, – сказав він.

Нагальне питання посилення стримування Росії викликає значні розбіжності в Євросоюзі у зв'язку з виборами до Європарламенту, що відбудуться в червні цього року, після чого піврічне головування в ЄС в липні перебере на себе Угорщина, яка виступає за примирення з РФ.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що прагне проштовхнути ідею збільшення оборонних витрат держав-членів НАТО з 2% до 3% ВВП.

Перед цим міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон пов’язав необхідність для членів НАТО витрачати більше 2% ВВП на оборону з прийдешніми президентськими виборами у США.

Слід зазначити, що майбутній ймовірний кандидат в президенти США від республіканців Дональд Трамп заявив, що США "на 100 відсотків" залишатимуться в НАТО під його керівництвом доти, доки європейські країни "гратимуть чесно".

Нагадаємо, за 10 років російської війни проти України вшестеро більше держав-членів НАТО досягли витрачання понад 2% ВВП на оборону.