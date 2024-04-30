В ЕС говорят, что некоторые европейские члены НАТО готовы увеличить оборонные расходы до 3% ВВП

Некоторые европейские страны-члены Североатлантического Альянса призывают повысить целевой показатель оборонных расходов до 3% ВВП с нынешних двух.

Об этом на мероприятии аналитического центра Europe Policy Centre заявил председатель генерального директората Европейской комиссии по вопросам оборонной промышленности Тимо Песонен, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Заявление Песонена прозвучало после аналогичных призывов генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга "пойти дальше", чем определенные в 2014 году обязательные 2% ВВП оборонных расходов.

"Когда союзники по НАТО увеличивают свой бюджет минимум до 2% ВВП, некоторые уже говорят о 3%. Люди рассуждают, как долго продлится война, что, по моему мнению, является бесполезными спекуляциями, поскольку угроза останется", – прокомментировал чиновник Еврокомиссии.

Реклама:

Сейчас только двое членов Альянса, которые есть в Европейском Союзе, тратят на оборону более 3% ВВП – это Польша и Греция.

Президент Польши Анджей Дуда публично говорил, что стремится протолкнуть идею увеличения оборонных расходов государств-членов НАТО с 2% до 3% ВВП.

Также Польша планирует усилить свои усилия по увеличению расходов на оборону, когда в январе 2025 года начнет председательствовать в Евросоюзе.