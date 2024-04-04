Туск: Польща не братиме безпосередньої участі в боях в Україні

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що Польща не має наміру напряму брати участь у боях в Україні.

Заяву Туска наводить PAP, повідомляє "Європейська правда".

Польський прем’єр зазначив, що розповів президенту Франції Емманюелю Макрону і главі США Джо Байдену про позицію Польщі з цього питання.

"Наразі я можу повторити те, що сказав Макрону, що говорив іншим лідерам, президенту Байдену. Польща не передбачає безпосередньої участі у війні на території України", – підкреслив він.

У березні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Згодом, коментуючи порушену ним ідею, Макрон наголосив, що у разі втілення такого сценарію французькі сили не будуть іти в наступ проти РФ.

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