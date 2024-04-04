Туск: Польша не будет принимать непосредственное участие в боях в Украине

Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша не намерена напрямую участвовать в боях в Украине.

Заявление Туска приводит PAP, сообщает "Европейская правда".

Польский премьер отметил, что рассказал президенту Франции Эмманюэлю Макрону и главе США Джо Байдену о позиции Польши по этому вопросу.

"Сейчас я могу повторить то, что сказал Макрону, что говорил другим лидерам, президенту Байдену. Польша не предусматривает непосредственного участия в войне на территории Украины", – подчеркнул он.

В марте президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

Впоследствии, комментируя затронутую им идею, Макрон отметил, что в случае воплощения такого сценария французские силы не будут идти в наступление против РФ.

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