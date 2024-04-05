Лідер боснійських сербів нагородив Орбана орденом, який раніше вручив Путіну

Лідер боснійських сербів Мілорад Додік вручив прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану орден Республіки Сербської, яким за рік до цього нагородив також правителя Росії Владіміра Путіна.

Про це повідомляє угорське видання Telex, пише "Європейська правда".

Про плани вручити Орбану найвищу нагороду Республіки Сербської (ентитету у складі Боснії і Герцеговини) оголосили ще 9 січня, у національне свято. Додік тоді заявив, що угорський лідер особисто отримає відзнаку пізніше, що врешті й сталося 5 квітня під час його візиту.

Borislav Zdrinja / Predsjednikrs.rs

Вручаючи орден, Додік подякував Орбану за підтримку і заявив, що угорський прем’єр для нього є прикладом того, як потрібно захищати родини і суспільство.

Орбан, приймаючи нагороду, сказав, що сприймає її як прояв дружби і "оптимізм щодо спільного майбутнього".

Він заявив також, що підтримує сербів, "тому що міжнародна політика була несправедливою щодо них", та що слід визнати, що "Європа потребує сербів" і без них "не буде європейської безпеки, об’єднаного ЄС та стабільності".

Угорський прем’єр також повторив, що вважає за необхідне спершу завершити євроінтеграційний процес Західних Балкан, і лише потім розпочинати роботу над "східним розширенням" – тобто вступом України, Молдови та Грузії.

Нагадаємо, перед цим Орбан був з візитом у Сараєві та пообіцяв докласти максимум зусиль під час угорського головування у Раді ЄС для того, щоб наблизити вступ Боснії і Герцеговини до ЄС.