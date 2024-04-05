Лидер боснийских сербов наградил Орбана орденом, который ранее вручил Путину

Лидер боснийских сербов Милорад Додик вручил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану орден Республики Сербской, которым за год до этого наградил также правителя России Владимира Путина.

Об этом сообщает венгерское издание Telex, пишет "Европейская правда".

О планах вручить Орбану высшую награду Республики Сербской (энтитета в составе Боснии и Герцеговины) объявили еще 9 января, в национальный праздник. Додик тогда заявил, что венгерский лидер лично получит награду позже, что в итоге и произошло 5 апреля во время его визита.

Borislav Zdrinja / Predsjednikrs.rs

Вручая орден, Додик поблагодарил Орбана за поддержку и заявил, что венгерский премьер для него является примером того, как нужно защищать семьи и общество.

Орбан, принимая награду, сказал, что воспринимает ее как проявление дружбы и "оптимизма относительно общего будущего".

Он заявил также, что поддерживает сербов, "потому что международная политика была несправедливой по отношению к ним", и что следует признать, что "Европа нуждается в сербах" и без них "не будет европейской безопасности, объединенного ЕС и стабильности".

Венгерский премьер также повторил, что считает необходимым сначала завершить евроинтеграционный процесс Западных Балкан, и только потом начинать работу над "восточным расширением" – то есть вступлением Украины, Молдовы и Грузии.

Напомним, перед этим Орбан был с визитом в Сараеве и пообещал приложить максимум усилий во время венгерского председательства в Совете ЕС для того, чтобы приблизить вступление Боснии и Герцеговины в ЕС.