Орбан під час візиту до БіГ пообіцяв сприяти якнайшвидшому вступу країни до ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час візиту до Боснії і Герцеговини заявив, що вважає корисним для ЄС приєднання до союзу країн Західних Балкан та пообіцяв сприяти вступу БіГ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у своєму Twitter, коментуючи поїздку.

Орбан зазначив, що Євросоюз потребує вступу країн Західних Балкан, "якщо хоче дати новий імпульс європейській економіці і захистити ЄС від нелегальної міграції".

Always a pleasure to visit #Sarajevo . If we want to give new impetus to the European economy, and protect the EU from illegal #migration, we need the countries of the Western #Balkans. Hungary will assume the rotating Presidency of the European Council this July. We will do our… pic.twitter.com/gPfJ7ty8MZ April 4, 2024

Він нагадав, що Угорщина з липня почне піврічне головування у Раді ЄС та пообіцяв "докласти максимум зусиль, щоб посприяти якнайшвидшому вступу БіГ".

Нагадаємо, на березневому саміті лідери ЄС ухвалили політичне рішення почати переговори про членство з Боснією і Герцеговиною.

Як відомо, для окремих членів ЄС принципово важливо, щоби Україна не рухалася до членства у ЄС швидше, ніж балканські держави, які довше перебувають на цьому шляху.

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