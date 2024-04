Орбан під час візиту до БіГ пообіцяв сприяти якнайшвидшому вступу країни до ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час візиту до Боснії і Герцеговини заявив, що вважає корисним для ЄС приєднання до союзу країн Західних Балкан та пообіцяв сприяти вступу БіГ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у своєму Twitter, коментуючи поїздку.

Орбан зазначив, що Євросоюз потребує вступу країн Західних Балкан, "якщо хоче дати новий імпульс європейській економіці і захистити ЄС від нелегальної міграції".

Always a pleasure to visit #Sarajevo . If we want to give new impetus to the European economy, and protect the EU from illegal #migration, we need the countries of the Western #Balkans. Hungary will assume the rotating Presidency of the European Council this July. We will do our… pic.twitter.com/gPfJ7ty8MZ