В Литву начинают прибывать военные немецкой бригады

С понедельника в Литву начинают постепенно прибывать военные немецкой бригады, которая в итоге будет насчитывать около пяти тысяч человек.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

8 апреля в Вильнюсе будут приветствовать первых двадцать немецких военных и командующего Сухопутных сил Германии.

Первые немецкие военные будут квартироваться в Вильнюсе и планировать дальнейшие меры перемещения бригады в Литву и координировать все необходимые шаги для их размещения.

Напомним, в конце 2023 года министры обороны Германии и Литвы после длительных дискуссий подписали план действий по развертыванию немецкой бригады в Литве.

В страну перебросят 122-й механизированный батальон, который сейчас дислоцируется на юге Германии, и 203-й механизированный батальон, находящийся на западе страны. Группа быстрого реагирования НАТО, которая уже находится в Литве, станет составляющей бригады.

Министр обороны Германии Борис Писториус говорил, что полноценное развертывание бригады завершится к 2027 году.

Всего должны прибыть около пяти тысяч человек, военных и гражданского персонала. Некоторые из них переедут вместе с семьями. Места службы будут располагаться в районе городков Руднинкай и Рукла, но проживание для военных и семей организуют также в Вильнюсе и Каунасе.

Как сообщалось, в Румынии 8 апреля начинаются крупные военно-морские учения НАТО, в которых принимают участие также Грузия и Молдова.