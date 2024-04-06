Грузія і Молдова візьмуть участь у великих навчаннях НАТО в Румунії

Грузія і Молдова будуть серед країн-учасниць навчань НАТО "Sea Shield 24", які наступні два тижні проходитимуть у Румунії.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Румунії, пише "Європейська правда".

Навчання організовують Військово-морські сили Румунії, маневри будуть проходити з 8 квітня по 21 квітня.

Всього у навчаннях беруть участь 12 союзників НАТО і партнерських країн: Румунія, Болгарія, Туреччина, Польща, Франція, Італія, Британія, Нідерланди, Португалія, США, а також Молдова та Грузія.

Навчання "Sea Shield 24" називають найскладнішими з тих, які будь-коли проводили Військово-морські сили Румунії.

До маневрів будуть залучені понад 2200 військових і 135 одиниць техніки, під час них будуть відпрацьовувати різні сценарії – від пошуково-рятувальних операцій до захисту критичної інфраструктури. Навчання будуть походити у тому числі у дельті Дунаю.

Нагадаємо, раніше цього тижня Данія перекривала рух у важливій протоці через несправність пускової установки на одному зі своїх військових кораблів.

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