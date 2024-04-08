В ДТП у Грузії постраждали 11 польських туристів

В аварії мікроавтобуса з туристами у Грузії постраждали 11 громадян Польщі.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Автобус потрапив в аварію у неділю в районі грузинського міста Хоні. Грузинські ЗМІ повідомили про близько 20 постраждалих, зазначивши, що це мікроавтобус польських туристів. Водій втратив керування і мікроавтобус з'їхав з дороги. Передня його частина сильно пошкоджена від удару.

Згодом Міністерство закордонних справ Польщі повідомило, що у ДТП постраждали 11 польських туристів, з яких двоє отримали серйозні травми і госпіталізовані у Кутаїсі.

Dziś w okolicy 🇬🇪 miasta Choni, 11 🇵🇱 turystów zostało rannych w wypadku busa turystycznego.



Dwójka najciężej rannych została przewieziona do szpitala w Kutaisi. Lżej ranni przebywają w szpitalu w Choni i w punkcie medycznym w Martwili.



Z poszkodowanymi ma kontakt @PLinGEORGIA. – Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) April 7, 2024

В МЗС додали, що представники польського посольства на зв’язку з постраждалими і надають їм необхідну допомогу.

Речник канцелярії прем’єр-міністра Польщі згодом повідомив, що до Грузії вирушить команда польських медичних фахівців, щоб оцінити стан постраждалих і з’ясувати, як їх найкраще евакуювати до Польщі.

Він зазначив, що у великих містах у Грузії якість допомоги у медичних закладах – на належному рівні, але за бажання постраждалі, чий стан це дозволяє, можуть погодитися на евакуацію до Польщі спецрейсом, щоб продовжити лікування у своїй країні.

Нагадаємо, наприкінці березня в аварії автобуса у Німеччині постраждали дві українки, а у Польщі 18-річний громадянин України загинув у ДТП, втікаючи від поліції.