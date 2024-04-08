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В ДТП в Грузии пострадали 11 польских туристов

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Новости — Понедельник, 8 апреля 2024, 11:42 — Мария Емец

В аварии микроавтобуса с туристами в Грузии пострадали 11 граждан Польши.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Автобус попал в аварию в воскресенье в районе грузинского города Хони. Грузинские СМИ сообщили об около 20 пострадавших, отметив, что это микроавтобус польских туристов. Водитель потерял управление и микроавтобус съехал с дороги. Его передняя часть сильно повреждена от удара.

Впоследствии Министерство иностранных дел Польши сообщило, что в ДТП пострадали 11 польских туристов, из которых двое получили серьезные травмы и госпитализированы в Кутаиси.

В МИД добавили, что представители польского посольства на связи с пострадавшими и оказывают им необходимую помощь.

Представитель канцелярии премьер-министра Польши впоследствии сообщил, что в Грузию отправится команда польских медицинских специалистов, чтобы оценить состояние пострадавших и выяснить, как их лучше всего эвакуировать в Польшу.

Он отметил, что в крупных городах в Грузии качество помощи в медицинских учреждениях находится на должном уровне, но при желании пострадавшие, чье состояние это позволяет, могут согласиться на эвакуацию в Польшу спецрейсом, чтобы продолжить лечение в своей стране.

Напомним, в конце марта в аварии автобуса в Германии пострадали две украинки, а в Польше 18-летний гражданин Украины погиб в ДТП, убегая от полиции.

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