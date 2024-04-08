В ДТП в Грузии пострадали 11 польских туристов

В аварии микроавтобуса с туристами в Грузии пострадали 11 граждан Польши.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Автобус попал в аварию в воскресенье в районе грузинского города Хони. Грузинские СМИ сообщили об около 20 пострадавших, отметив, что это микроавтобус польских туристов. Водитель потерял управление и микроавтобус съехал с дороги. Его передняя часть сильно повреждена от удара.

Впоследствии Министерство иностранных дел Польши сообщило, что в ДТП пострадали 11 польских туристов, из которых двое получили серьезные травмы и госпитализированы в Кутаиси.

Dziś w okolicy 🇬🇪 miasta Choni, 11 🇵🇱 turystów zostało rannych w wypadku busa turystycznego.



Dwójka najciężej rannych została przewieziona do szpitala w Kutaisi. Lżej ranni przebywają w szpitalu w Choni i w punkcie medycznym w Martwili.



Z poszkodowanymi ma kontakt @PLinGEORGIA. – Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) April 7, 2024

В МИД добавили, что представители польского посольства на связи с пострадавшими и оказывают им необходимую помощь.

Представитель канцелярии премьер-министра Польши впоследствии сообщил, что в Грузию отправится команда польских медицинских специалистов, чтобы оценить состояние пострадавших и выяснить, как их лучше всего эвакуировать в Польшу.

Он отметил, что в крупных городах в Грузии качество помощи в медицинских учреждениях находится на должном уровне, но при желании пострадавшие, чье состояние это позволяет, могут согласиться на эвакуацию в Польшу спецрейсом, чтобы продолжить лечение в своей стране.

Напомним, в конце марта в аварии автобуса в Германии пострадали две украинки, а в Польше 18-летний гражданин Украины погиб в ДТП, убегая от полиции.