У Польщі в ДТП помер 18-річний українець

У польському місті Ополе 18-річний громадянин України загинув у ДТП, тікаючи від поліції.

Про це з посиланням на польських правоохоронців пише агентство РАР, повідомляє "Європейська правда".

Незадовго до опівночі 28 березня поліцейський патруль в Ополе, що на півдні Польщі, помітив автомобіль, який неправильно керував. Поліцейські наказали водієві зупинитися, але той продовжував їхати в напрямку центру міста.

Авто продовжило тікати від поліції, яка перекрила частину дороги, розігналось до швидкості близько 200 км/год і врізалось в придорожній стовп.

Постраждалого хлопця доставили до лікарні, де він помер, незважаючи на зусилля лікарів. Поліція Ополе з'ясовує обставини інциденту та причини поведінки водія, йдеться і повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року в ДТП у Сілезькому воєводстві Польщі загинули троє українців.

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