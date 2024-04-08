У Кремлі напружилися через прибуття німецьких військових в Литву

У Кремлі заявили про негативне ставлення до відправлення німецьких солдатів до Литви.

Про це заявив прессекретар господаря Кремля Дмитрій Пєсков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

Пєсков сказав, що такі дії вимагають від Росії спеціальних заходів щодо забезпечення власної безпеки.

"Негативно. Це продовження нагнітання напруженості, створення осередків небезпеки для нас біля нашого кордону, що вимагає від нас спеціальних заходів щодо забезпечення власної безпеки", – сказав він, відповідаючи на запитання щодо ставлення до інформації про початок переміщення німецьких військових у Литву.

Як повідомлялося, з понеділка у Литву починають поступово прибувати військові німецької бригади, яка у підсумку налічуватиме близько п'яти тисяч осіб.

Нагадаємо, в кінці 2023 року міністри оборони Німеччини і Литви після тривалих дискусій підписали план дій щодо розгортання німецької бригади у Литві.

В країну перекинуть 122-й механізований батальйон, який зараз дислокується на півдні Німеччини, і 203-й механізований батальйон, що перебуває на заході країни. Група швидкого реагування НАТО, яка вже перебуває у Литві, стане складовою бригади.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус казав, що повноцінне розгортання бригади завершиться до 2027 року.