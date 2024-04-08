В Кремле напряглись из-за прибытия немецких военных в Литву

В Кремле заявили о негативном отношении к отправке немецких солдат в Литву.

Об этом заявил пресс-секретарь хозяина Кремля Дмитрий Песков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

Песков сказал, что такие действия требуют от России специальных мер по обеспечению собственной безопасности.

"Негативно. Это продолжение нагнетания напряженности, создание очагов опасности для нас у нашей границы, что требует от нас специальных мер по обеспечению собственной безопасности", – сказал он, отвечая на вопрос об отношении к информации о начале перемещения немецких военных в Литву.

Как сообщалось, с понедельника в Литву начинают постепенно прибывать военные немецкой бригады, которая в итоге будет насчитывать около пяти тысяч человек.

Напомним, в конце 2023 года министры обороны Германии и Литвы после длительных дискуссий подписали план действий по развертыванию немецкой бригады в Литве.

В страну перебросят 122-й механизированный батальон, который сейчас дислоцируется на юге Германии, и 203-й механизированный батальон, находящийся на западе страны. Группа быстрого реагирования НАТО, которая уже находится в Литве, станет составляющей бригады.

Министр обороны Германии Борис Писториус говорил, что полноценное развертывание бригады завершится к 2027 году.