Офіційно: Чинний мер Варшави виграв вибори у першому турі

Чинний мер Варшави Рафал Тшасковський, який балотувався на переобрання, переміг у першому турі виборів, набравши 57,41% голосів.

Про це свідчать офіційні дані Національної виборчої комісії Польщі, пише "Європейська правда".

Тшасковський, один з найважливіших політиків у партії глави уряду Дональда Туска "Громадянська платформа", переміг у першому турі з 444 006 голосами виборців.

Тобіаш Бохенський від опозиційної партії "Право і справедливість" посів друге місце з 178 652 голосами (23,10%). За ним слідувала Магдалена Беят ("Лівиця"), яка отримала 99 442 голоси (12,86%), та інші кандидати, які отримали менше 5% голосів виборців.

Тшасковський є мером Варшави з 2018 року. Тоді він також переміг на виборах у першому турі, отримавши 505 187 голосів (56,67%).

Нагадаємо, явка на виборах до органів місцевого самоврядування в Польщі 7 квітня склала 51,5%.

За даними екзитполів, на виборах до воєводських асамблей по всій країні найбільше голосів отримала партія "Право і справедливість" з 33,7%, "Громадянська коаліція" – 31,9%, "Третій шлях" – 13,5%, "Конфедерація" – 7,5%, "Лівиця" – 6,8% і "Безпартійні самоврядці" – 2,7%. За інші місцеві виборчі комітети на виборах до сеймиків проголосували 3,9% виборців.

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