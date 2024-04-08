Официально: Действующий мэр Варшавы выиграл выборы в первом туре

Действующий мэр Варшавы Рафал Тшасковский, который баллотировался на переизбрание, победил в первом туре выборов, набрав 57,41% голосов.

Об этом свидетельствуют официальные данные Национальной избирательной комиссии Польши, пишет "Европейская правда".

Тшасковский, один из важнейших политиков в партии главы правительства Дональда Туска "Гражданская платформа", победил в первом туре с 444 006 голосами избирателей.

Тобиаш Бохенский от оппозиционной партии "Право и справедливость" занял второе место с 178 652 голосами (23,10%). За ним следовала Магдалена Беят ("Левица"), которая получила 99 442 голоса (12,86%), и другие кандидаты, получившие менее 5% голосов избирателей.

Тшасковский является мэром Варшавы с 2018 года. Тогда он также победил на выборах в первом туре, получив 505 187 голосов (56,67%).

Напомним, явка на выборах в органы местного самоуправления в Польше 7 апреля составила 51,5%.

По данным экзитполов, на выборах в воеводские ассамблеи по всей стране больше всего голосов получила партия "Право и справедливость" с 33,7%, "Гражданская коалиция" – 31,9%, "Третий путь" – 13,5%, "Конфедерация" – 7,5%, "Левица" – 6,8% и "Беспартийные самоуправленцы" – 2,7%. За другие местные избирательные комитеты на выборах в сеймики проголосовали 3,9% избирателей.

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