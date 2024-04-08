У Румунії поїзд наїхав на авто з працівниками іноземного посольства

У Румунії пасажирський потяг, який рухався за маршрутом "Бухарест – Брашов", уранці 8 квітня збив автомобіль із дипломатичними номерами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Codlea-Info.ro.

Згідно з повідомленням інспекторату поліції Брашова, автомобіль зупинився на залізничній колії, після чого в нього в’їхав потяг.

На місці події працювали співробітники поліції, які проводять розслідування.

Фото: codlea-info.ro

З первинної інформації випливає, що GPS автомобіля не працював належним чином, а водій хотів перетнути залізничну лінію безпосередньо, а не на переїзді, тому автомобіль з пасажирами застряг.

У машині перебували два співробітники технічного відділу посольства Індії в Румунії. Вони встигли вийти з авто й таким чином відбулись лише незначними травмами.

Після зіткнення поїзд продовжив рух до станції Брашов.

Як повідомлялось, минулого року кількість зареєстрованих порушень правил дорожнього руху за участю дипломатичних транспортних засобів у Берліні зросла на 10%.