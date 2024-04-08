У Румунії поїзд наїхав на авто з працівниками іноземного посольства
Новини — Понеділок, 8 квітня 2024, 19:39 —
У Румунії пасажирський потяг, який рухався за маршрутом "Бухарест – Брашов", уранці 8 квітня збив автомобіль із дипломатичними номерами.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Codlea-Info.ro.
Згідно з повідомленням інспекторату поліції Брашова, автомобіль зупинився на залізничній колії, після чого в нього в’їхав потяг.
На місці події працювали співробітники поліції, які проводять розслідування.
З первинної інформації випливає, що GPS автомобіля не працював належним чином, а водій хотів перетнути залізничну лінію безпосередньо, а не на переїзді, тому автомобіль з пасажирами застряг.
У машині перебували два співробітники технічного відділу посольства Індії в Румунії. Вони встигли вийти з авто й таким чином відбулись лише незначними травмами.
Після зіткнення поїзд продовжив рух до станції Брашов.
Як повідомлялось, минулого року кількість зареєстрованих порушень правил дорожнього руху за участю дипломатичних транспортних засобів у Берліні зросла на 10%.