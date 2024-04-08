В Румынии поезд наехал на авто с работниками иностранного посольства

В Румынии пассажирский поезд, который двигался по маршруту "Бухарест – Брашов", утром 8 апреля сбил автомобиль с дипломатическими номерами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Codlea-Info.ro.

Согласно сообщению инспектората полиции Брашова, автомобиль остановился на железнодорожных путях, после чего в него въехал поезд.

На месте происшествия работали сотрудники полиции, которые проводят расследование.

ФОТО: CODLEA-INFO.RO

Из первичной информации следует, что GPS автомобиля не работал должным образом, а водитель хотел пересечь железнодорожную линию непосредственно, а не на переезде, поэтому автомобиль с пассажирами застрял.

В машине находились два сотрудника технического отдела посольства Индии в Румынии. Они успели выйти из авто и таким образом отделались лишь незначительными травмами.

После столкновения поезд продолжил движение до станции Брашов.

Как сообщалось, в прошлом году количество зарегистрированных нарушений правил дорожного движения с участием дипломатических транспортных средств в Берлине выросло на 10%.