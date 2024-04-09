Розвідка Британії: У РФ виникли проблеми з виробництвом справних ракет

Розвідка Великої Британії розповіла про проблеми, які виникли в РФ з виробництвом справних ракет повітряного базування AS-23a KODIAK (натовське позначення – Х-101, Х-102), якими вона б'є по об'єктах енергетичної інфраструктури України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в новому розвідувальному огляді британського Міноборони.

Відомство звернуло увагу на світлини з відкритих джерел від 31 березня 2024 року, де видно уламки ракети, що впали в полі в Саратовській області на півдні РФ, які, припускають британські аналітики, виявилися уламками ракети Х-101 або Х-102.

"Дуже ймовірно, що уламки є результатом несправності ракети, яку запустили в бік України раніше цього ранку", – йдеться в огляді.

В Міноборони Британії нагадали, що в Саратовській області знаходиться аеродром Енгельс, де базується кілька бомбардувальників російської стратегічної авіації.

"Є висока ймовірність, що несправність такої престижної ракети вказує на проблеми в її виробництві, що, ймовірно, виникли під впливом санкцій і поспіху", – резюмує розвідка.

Раніше британська розвідка розповіла, що через українські атаки по Севастополю Росія могла збити 28 березня власний винищувач СУ-27 – інцидент, про який повідомляв один із кримських Telegram-каналів.

Перед цим розвідка Великої Британії розповіла, як санкції порушують постачання ключових компонентів для російської оборонної промисловості.

Також розвідка Британії зауважила, що середньодобові втрати російських військ на полі бою в Україні скоротилися протягом березня, що відповідає меншій кількості зареєстрованих атак за останній місяць.