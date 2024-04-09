Разведка Британии: У РФ возникли проблемы с производством исправных ракет

Разведка Великобритании рассказала о проблемах, которые возникли в РФ с производством исправных ракет воздушного базирования AS-23a KODIAK (натовское обозначение – Х-101, Х-102), которыми она бьет по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в новом разведывательном обзоре британского Минобороны.

Ведомство обратило внимание на фотографии из открытых источников от 31 марта 2024 года, где видны обломки ракеты, упавшие в поле в Саратовской области на юге РФ, которые, предполагают британские аналитики, оказались обломками ракеты Х-101 или Х-102.

"Очень вероятно, что обломки являются результатом неисправности ракеты, которую запустили в сторону Украины ранее этим утром", – говорится в обзоре.

В Минобороны Британии напомнили, что в Саратовской области находится аэродром Энгельс, где базируется несколько бомбардировщиков российской стратегической авиации.

"Есть высокая вероятность, что неисправность такой престижной ракеты указывает на проблемы в ее производстве, вероятно, возникшие под влиянием санкций и спешки", – резюмирует разведка.

Ранее британская разведка рассказала, что из-за украинских атак по Севастополю Россия могла сбить 28 марта собственный истребитель СУ-27 – инцидент, о котором сообщал один из крымских Telegram-каналов.

Перед этим разведка Великобритании рассказала, как санкции нарушают поставки ключевых компонентов для российской оборонной промышленности.

Также разведка Британии отметила, что среднесуточные потери российских войск на поле боя в Украине сократились в течение марта, что соответствует меньшему количеству зарегистрированных атак за последний месяц.