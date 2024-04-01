Розвідка Британії оцінила вплив санкцій на постачання ресурсів оборонній галузі РФ
Розвідка Великої Британії розповіла, як санкції порушують постачання ключових компонентів для російської оборонної промисловості.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в новому розвідувальному огляді британського Міноборони.
У відомстві зазначили, що ізоляція РФ обмежує кількість країн, з якими вона може вести пряму торгівлю, що збільшує час та вартість для товарів, які раніше вона могла купувати вільно.
Дослідження Інституту економіки країн з перехідною економікою Банку Фінляндії свідчить, що треті країни стягують цінові надбавки в розмірі понад 60% за експорт певних санкційних товарів, що постачаються до Росії, йдеться в огляді.
"Хоча РФ збільшила виробництво боєприпасів... вплив санкцій, найімовірніше, найбільше позначився на все більш досконалих та складних російських системах, виробництво та розробка яких майже напевно має підвищену залежність від іноземних компонентів і технологій", – зазначають аналітики.
За словами розвідки, санкції, ймовірно, продовжують порушувати як попит, так і пропозицію російського озброєння, а також суттєво ускладнюють механізми платежів до Росії.
"Це майже напевно сприяло значному скороченню російського експорту озброєнь та збільшенню затримок у поставках, зокрема деяким з найважливіших клієнтів, що залишилися", – йдеться в огляді.
Міноборони Британії посилається на дані Стокгольмського інституту досліджень проблем миру, частка РФ у світовому ринку озброєнь скоротилася до 11% у період з 2019 по 2023 рік порівняно з 21% у період з 2013 по 2018 роки.
Раніше розвідка Великої Британії розповіла, що Росія намагається захистити свої об’єкти в порту Новоросійська від атак з боку України.
Перед цим вона повідомила, що РФ в останні тижні досягла незначного прогресу на фронті, але зберігає кількісну перевагу і здатна поглинати втрати.
В одному з попередніх оглядів британська розвідка аналізувала удари Військово-повітряних сил України по Севастополю 24 березня 2024 року, однією з цілей яких був центр зв'язку Чорноморського флоту РФ.