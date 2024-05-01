Зеленський: Україна готує сім нових двосторонніх безпекових угод

Президент Володимир Зеленський оголосив про підготовку угод про безпекову співпрацю із семи країнами, зокрема Сполученими Штатами.

Таке він сказав у вечірньому зверненні 1 травня, повідомляє "Європейська правда".

"Ми готуємо ще сім нових безпекових документів для нашої держави – двосторонніх безпекових угод, зокрема щодо безпекової угоди зі Сполученими Штатами", – оголосив президент.

Він уточнив, що вже готові проєкти деяких безпекових угод, і висловив сподівання, що вони стануть підтримкою для України в найближчі роки, "на час до вступу в НАТО".

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"Наповнюємо драфти угод більш сильними можливостями для України та для нашої спільної з партнерами безпеки. Зрозуміло, що особливий пріоритет – усьому, що дасть більше захисту від російського терору", – зазначив голова держави.

Наразі Україна підписала двосторонні безпекові угоди з дев'ятьма країнами, останньою з них стала Латвія. Також очікується підписання угоди з Норвегією.

Переважна більшість українців вважає, що укладання двосторонніх угод у сфері безпеки допомагає Києву протистояти повномасштабній російській агресії.